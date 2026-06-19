Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в России с 1 сентября

Как объяснил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Александр Демин, на данный момент на одной кассе могут быть представлены QR-коды от нескольких финансовых учреждений. Это создаёт неудобства для клиентов, которые вынуждены искать нужный код. Однако с введением единого QR-кода такая проблема исчезнет. Клиенты смогут самостоятельно выбрать банк для проведения оплаты.