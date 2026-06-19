Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в России с 1 сентября

С 1 сентября в России начнёт действовать единый универсальный QR-код для безналичной оплаты в магазинах, кафе и других заведениях. Это стало возможным благодаря подписанию соответствующего федерального закона, передаёт ТАСС.
Новый механизм заменит разнообразные QR-коды от разных банков. Теперь все операции будут проводиться через единую систему, оператором которой станет Национальная система платёжных карт (НСПК).
Как объяснил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Александр Демин, на данный момент на одной кассе могут быть представлены QR-коды от нескольких финансовых учреждений. Это создаёт неудобства для клиентов, которые вынуждены искать нужный код. Однако с введением единого QR-кода такая проблема исчезнет. Клиенты смогут самостоятельно выбрать банк для проведения оплаты.
Дёмин подчеркнул, что для граждан это нововведение будет особенно удобным. Для бизнеса же оно приведёт к снижению издержек, поскольку предприниматели больше не будут привязаны к одному провайдеру, что позволит им выбирать наиболее выгодные условия.
По словам депутата, внедрение универсального QR-кода способствует развитию конкуренции на платёжном рынке, обеспечивая равный доступ к инфраструктуре для всех участников.