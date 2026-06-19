Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

144 нижегородских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Десять человек смогли сдать сразу два экзамена на высший балл.

Источник: Время

144 выпускника школ сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по предварительным результатам на 19 июня, об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

По сравнению с аналогичным периодом и предметами прошлого года их стало больше на 31 отличника: русский язык — 53, химия — 20, история — 14, литература — 14, математика (профиль) — 44.

«И уже есть десять человек, которые смогли сдать сразу два экзамена на высший балл! В прошлом году за этот период 200 баллов набрали семеро», — отметил министр Пучков.

Ранее сообщалось, что 1 тысяча 722 человека сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике.