144 нижегородских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

144 выпускника школ сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по предварительным результатам на 19 июня, об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
По сравнению с аналогичным периодом и предметами прошлого года их стало больше на 31 отличника: русский язык — 53, химия — 20, история — 14, литература — 14, математика (профиль) — 44.
«И уже есть десять человек, которые смогли сдать сразу два экзамена на высший балл! В прошлом году за этот период 200 баллов набрали семеро», — отметил министр Пучков.
Ранее сообщалось, что 1 тысяча 722 человека сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике.