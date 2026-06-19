В Казани опубликован график отключения горячей воды на конец июня — начало июля

ул. Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39; ул. Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп. 1 и 2, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71; ул. Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а; ул. Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25; ул. Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; ул. Беломорская, 69, 81, 83; ул. Бичурина, 13; ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85; ул. Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34; ул. Вахитова, 5 корп. 2 и 3; ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45; ул. Восстания, 25, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129; ул. Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16; ул. 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39; ул. Выборгская, 2, 3, 4; ул. Горсоветская, 2а, 17 корп. 1, 2 и 3, 19а, 25, 29, 33, 34; ул. Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп. 1, 2 и 4, 43 В, 50а; ул. Дежнева, 2 корп. 1 и 2, 4 корп. 1 и 2; ул. Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156; ул. Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8; пр. Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89; ул. Калугинская, 4; ул. Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19; ул. Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39; ул. Коммунаров, ⅙, 2; ул. Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77; ул. Краснококшайская, 60, 75а, 84, 84а, 84б корп. 1 и 2; ул. Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп. 1, 2, 3 и 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп. 1 и 2; ул. Лаврентьева, 2, 4, 8, 10; ул. Ленская, 10; ул. Луговая, 54; ул. Лушникова, 6, 8, 10; ул. Малая Крыловка, 27; ул. Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30; ул. Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп. 1 и 2, 61а; ул. Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84; ул. Окольная, 28, 30, 94а корп. 1 и 2; ул. Пилотская, 35, 37, 39 корп. 1; ул. Ползунова, 5; ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61; ул. Проточная, 6, 12; ул. Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5 В, 7, 7а, 7б; ул. Серова, 3, 4, 5, 6 корп. 1 и 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 41а, 43 корп. 1 и 2, 46, 48, 50 корп. 1 и 2, 51/11; ул. Солдатская, 3, 5; ул. Соловецких Юнг, 1, 7; ул. Тверская, 5, 9б; ул. Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19; ул. Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62, 62; ул. Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а; ул. Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8; ул. Четаева, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13 корп. 1 и 2, 14, 14а, 14а корп. 2, 20, 22, 24, 34а, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68; ул. Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88, ул. Чкалова, 7б; ул. Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52; ул. Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а; ул. Шатурская, 250; ул. Энергетиков, ⅔, 3, 5, 8, 9, 12, 18; ул. Ютазинская, 6б корп. 1, 2 и 3, 14, 16, 18; ул. Ягодинская, 25; пр. Ямашева, 4, 6, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп. 1, 2, 3 и 4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 101, 103, 103а.