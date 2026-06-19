Что строго запрещено 20 июня 2026 в Федотов день

В то же время за исповедание Христа приняли смерть семь святых дев. Старшая из них, святая Текуса, была родной тётей святого Феодота. Девы с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах и посте. Приведённые на суд, они мужественно исповедали свою веру и были утоплены в озере с камнями на шее. В следующую ночь святая Текуса явилась во сне Феодоту и просила достать тела и похоронить их по-христиански. С Божией помощью святой выполнил её просьбу.