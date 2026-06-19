Что строго запрещено 20 июня 2026 в Федотов день

20 июня 2026 года православная церковь чтит память святого мученика Феодота Анкирского и семи святых дев — Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии, пострадавших за веру в начале IV века во время гонения императора Диоклитиана. В народном календаре этот день получил название Федотов день.
По старинным поверьям, именно с этой поры можно было смело купаться в реках и озёрах, не боясь русалок.
О чём воспоминает церковь: житие святых.
Святой мученик Феодот жил в городе Анкире во второй половине III века. Он держал гостиницу, был женат, но достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту, воспитывал воздержание, упражнялся в посте и молитве. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере и получил от Господа дар исцелений. Во время жестоких гонений при императоре Диоклитиане Феодот давал приют христианам в своей гостинице, скрывал преследуемых, бесстрашно проникал в тюрьмы и погребал останки святых мучеников.
В то же время за исповедание Христа приняли смерть семь святых дев. Старшая из них, святая Текуса, была родной тётей святого Феодота. Девы с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах и посте. Приведённые на суд, они мужественно исповедали свою веру и были утоплены в озере с камнями на шее. В следующую ночь святая Текуса явилась во сне Феодоту и просила достать тела и похоронить их по-христиански. С Божией помощью святой выполнил её просьбу.
Узнав об этом, правитель Феотекн приказал схватить Феодота. Святой предстал перед судом, прославил Христа и был предан продолжительным истязаниям, но сила Божия поддерживала его. На следующее утро правитель повелел отсечь мученику голову. Казнь совершилась около 303−304 года. Священник Фронтон, которому Феодот заранее отдал свой перстень, нашёл тело святого и с честью предал земле.
Память святого мученика Феодота и семи дев напоминает верующим о том, что истинная сила христианина — в несгибаемой вере и милосердии. Феодот явил пример бесстрашного служения ближним даже перед лицом смерти, а святые девы — пример чистоты и преданности Христу. Их житие учит, что никакие угрозы и муки не могут сокрушить душу, укреплённую благодатью Святого Духа.
Традиции и история 20 июня 2026.
В народном календаре этот день называли Федотовым днём. Считалось, что на Федота можно смело купаться в реках и озёрах, не боясь русалок. По старинным поверьям, в этот день святой сидел у воды с острым серпом и, если видел русалку, сразу обрезал ей волосы — ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы святого Федота боялись.
В этот день подмечали: «Святой Федот тепло даёт — рожь в золото ведёт; святой Федот на дождь поведёт — колос тощий нальёт». Это означало, что если погода стоит тёплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.
Народные приметы 20 июня.
На Руси в Федотов день наши предки внимательно наблюдали за природой, стараясь предугадать погоду и будущий урожай:
Раскаты грома перемещаются, например с востока на север — к граду, похолоданию и повреждению посевов.
Пчёлы сидят в ульях или на стенках улья — к жаркой погоде.
Отсутствие росы ночью — днём пойдёт дождь.
Голуби прячутся в укрытие в ясную погоду — скоро жди дождя.
Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.
Пауки за ночь расширили сети — день будет ясным и тёплым.
Что можно делать 20 июня 2026.
В народной традиции существовали особые обычаи, которые соблюдались в этот день:
Носить светлую одежду и золотые украшения, предварительно «зарядив» их на солнце — это, по поверьям, дарует здоровье и удачу.
Провести уборку в доме, особенно тщательно протереть зеркало — зеркало приносит достаток.
Помогать нуждающимся, подавать милостыню — в память о милосердии мучеников.
Наблюдать за природой и делать прогнозы на урожай и погоду по приметам.
Чего нельзя делать 20 июня 2026.
Существовали и строгие запреты, связанные как с церковным благочестием, так и с народными поверьями:
Девушкам нельзя ходить у воды с распущенными волосами. По поверью, святой Федот мог принять их за русалок и навредить.
Нельзя забирать первую пойманную рыбу — её по традиции отпускали в знак уважения к святому, чтобы улов был богатым.
Нельзя дарить и брать деньги в долг — приметы предостерегали от финансовых трудностей.
Нельзя обсуждать вслух свои планы и мечты — задуманное могло не сбыться.
Не следует купаться поздно вечером или ночью — даже при защите святого Федота это считалось опасным.
Нельзя оставлять дом в беспорядке — чистота и порядок привлекают благополучие.
Нельзя ругаться, браниться, выяснять отношения — это могло привести к затяжным конфликтам.
Не начинайте новых дел без молитвы — труд должен сопровождаться благословением.
О чём молиться святым мученикам.
Святым мученику Феодоту и семи девам молятся о защите от искушений и злых сил, об укреплении веры и духовной стойкости, о наставлении на путь истинный и прощении грехов. Также принято обращаться к ним с молитвой о благословении на добрые дела, о помощи в трудных ситуациях, о здоровье и исцелении от недугов, о семейном благополучии и мире в доме, о плодородии земли и богатом урожае.
Духовный урок дня.
Празднование 20 июня памяти святого мученика Феодота Анкирского и семи святых дев — это напоминание о том, что путь ко спасению лежит через милосердие, чистоту сердца и готовность исповедовать Христа даже до смерти. В этот день Церковь призывает верующих к молитве, добрым делам и хранению души от суеты. Пусть пример святых станет для нас путеводной звездой, а мудрость предков поможет бережно относиться к миру, в котором мы живём.