В Архангельской области следующей осенью завершат ремонт моста через Вель

Мостовое сооружение было построено в 1973 году и является одним из крупнейших на юге области — его протяженность составляет около 170 м. Изначально переход входил в состав федеральной трассы М-8 «Холмогоры», позднее вошел в состав региональной автодороги — в объезд Вельска. Мост имеет ключевое значение для транспортной доступности муниципального центра. По нему осуществляется перевозка сельскохозяйственных, промышленных и торгово-снабженческих грузов, а также движение общественного пассажирского транспорта.