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В Архангельской области следующей осенью завершат ремонт моста через Вель

Протяженность объекта составляет около 170 м.

Мост через реку Вель на 1-м км дороги Вельск — Филяевская в Вельском округе Архангельской области продолжают реконструировать в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце ноября 2027 года, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Мостовое сооружение было построено в 1973 году и является одним из крупнейших на юге области — его протяженность составляет около 170 м. Изначально переход входил в состав федеральной трассы М-8 «Холмогоры», позднее вошел в состав региональной автодороги — в объезд Вельска. Мост имеет ключевое значение для транспортной доступности муниципального центра. По нему осуществляется перевозка сельскохозяйственных, промышленных и торгово-снабженческих грузов, а также движение общественного пассажирского транспорта.

Специалисты подрядной организации уже соединили оба берега реки. Также они выполнили монтаж свай для устройства опор искусственного освещения и накопительных колодцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.