Синоптики предупредили о непогоде в пятницу в Москве

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21.00 19 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».