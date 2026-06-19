Синоптики предупредили о непогоде в пятницу в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жителям Москвы следует соблюдать осторожность на улице в пятницу из-за непогоды, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в пятницу.
«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21.00 19 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».