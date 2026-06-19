Кто представит Волгоградскую область в национальном финале фестиваля ГТО?

Семьи демонстрировали навыки в отжимани от пола и в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия, бег на 30 и 60 м. У каждого члена мини-сборной было свое упражнение.