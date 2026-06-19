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Кто представит Волгоградскую область в национальном финале фестиваля ГТО?

За победу сражались семь команд из трёх городов и трёх районов региона.

За победу сражались семь команд из трёх городов и трёх районов региона.

Победителем регионального фестиваля всероссийского физкультурного комплекса ГТО среди семейных команд в Волгоградской области вновь стала семья Усенковых из Волжского. Это они будут защищать честь региона на федеральном уровне.

Всего за победу сражались семь команд из Волгограда, Волжского, Михайловки, а также Ольховского, Светлоярского и Камышинского районов. В каждой — по четыре представителя разных поколений: ребенок, мама и папа, бабушка или дедушка.

Семьи демонстрировали навыки в отжимани от пола и в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия, бег на 30 и 60 м. У каждого члена мини-сборной было свое упражнение.

По итогам соревнований тройка фаворитов, набравшая наибольшее количество баллов, приняла участие в плавании.

В результате «бронза» у семьи Орловых из Волгограда, «серебро» — у семьи Тихоновых из Камышинского района.