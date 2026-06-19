Трое выпускников Волгограда написали ЕГЭ по математике на все 100

Отметим, в предыдущий период власти уже сообщали о 27 ребятах, взявших высший бал по химии, истории и литературе. В целом же в 2026 году школьные экзамены экзамены сдадут 9,6 тыс. человек. В регионе ЕГЭ будет проходить до 9 июля.