Трое выпускников Волгограда написали ЕГЭ по математике на все 100

В Волгоградской области список стобалльников по итогам ЕГЭ пополнился еще тремя выпускниками. Как сообщили в профильном комитете, профильную математику на 100 баллов написали ученики гимназии № 3 и лицея № 3 Волгограда, а также школы № 30 Волжского.
Напомним, раннее 26 выпускников получили высший балл по русскому языку. На максимум сдали основной экзамен ребята из школ Волжского (№ 36 и № 12); Михайловки (№ 4, 5, 7, 10); Палласовки (№ 11), Елани (№ 1). В Волгограде 100 баллов по русскому языку получили выпускники школ № 7, 17, 76, 81, 93; лицеев № 3, 5, 8, 9; гимназий № 1, 11, «Бизнес-гимназии».
Теперь же общее число стобалльников достигло 56 человек. Увеличилось число и 200-балльников — максимальный результат сразу по двум предметам получила ученица лицея № 3. Ранее 200 баллов за русский язык и литературу заработала выпускница гимназии № 1.
Отметим, в предыдущий период власти уже сообщали о 27 ребятах, взявших высший бал по химии, истории и литературе. В целом же в 2026 году школьные экзамены экзамены сдадут 9,6 тыс. человек. В регионе ЕГЭ будет проходить до 9 июля.