Центр медицины здорового долголетия открылся в Нижнем Новгороде

По итогам обследования каждый посетитель получает персональный «Паспорт здоровья» и рекомендации по питанию, физической активности, управлению стрессом и улучшению качества сна. При необходимости назначается дальнейшее наблюдение. С момента открытия центра обследование уже прошли около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет.