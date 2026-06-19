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Волгоградские силовики уехали в поля в поисках нелегалов

Массовую проверку работающих в полях Волгоградской области мигрантов устроили силовики. Итогом очередного рейда.

Массовую проверку работающих в полях Волгоградской области мигрантов устроили силовики. Итогом очередного рейда стало составление 12 материалов на нелегалов.

— Вместе с коллегами из областного Управления ФСБ России при поддержке бойцов Росгварии полицейские провели рейд в Городищенском районе, проверив 72 мигранта, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — В отношении 12 работников составлены административные протоколы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.

После массовой проверки иностранных рабочих сотрудники правоохранительных органов ищут их начальника.

На поля и в фермерские хозяйства волгоградские силовики выезжают уже не в первый раз. Так, всего за 10 дней — с 1 по 10 июня — полицейские возбудили 16 уголовных дел по факту незаконной миграции. 22 жителя Волгоградской области пойманы на оказании содействия незаконной миграции в регионе. Кроме этого, оперативно прекращено гражданство Российской Федерации трем иностранцам.

В ближайшее время проверка мест скопления иностранных граждан в Волгоградском регионе продолжится.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.