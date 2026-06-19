Волгоградские силовики уехали в поля в поисках нелегалов

На поля и в фермерские хозяйства волгоградские силовики выезжают уже не в первый раз. Так, всего за 10 дней — с 1 по 10 июня — полицейские возбудили 16 уголовных дел по факту незаконной миграции. 22 жителя Волгоградской области пойманы на оказании содействия незаконной миграции в регионе. Кроме этого, оперативно прекращено гражданство Российской Федерации трем иностранцам.