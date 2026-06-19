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«Билетов будет много»: Ермак успокоил калининградцев, мечтающих попасть на концерты в честь юбилея области

Нужно пройти регистрацию на сайтах властей региона.

Источник: Клопс.ru

Жителям Калининградской области не стоит переживать из-за билетов на концерты в честь юбилея региона — их подготовят в достаточном количестве. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 19 июня.

«Волноваться не стоит. Билеты будут, их будет много. Самое главное — переходить по ссылкам, ловить билеты», — посоветовал глава ведомства.

Ссылки для регистрации разместят в официальных сообществах правительства области и министерства по культуре и туризму. Калининградцам посоветовали следить за публикациями и оформлять пригласительные только через указанные там сервисы.

«Это абсолютно бесплатно. Не покупайте билеты у мошенников», — предупредил Ермак.

На Дне города в Калининграде выступят Burito, Zivert и двое Газмановых. В первый день объявления регистрации на бесплатное посещение концертов, посвящённых 80-летию Калининградской области, была выставлена большая партия билетов, которые очень быстро разобрали.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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