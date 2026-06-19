«Билетов будет много»: Ермак успокоил калининградцев, мечтающих попасть на концерты в честь юбилея области

Жителям Калининградской области не стоит переживать из-за билетов на концерты в честь юбилея региона — их подготовят в достаточном количестве. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 19 июня.