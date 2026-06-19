С начала года более 130 детей-сирот в Калининградской области обрели семьи

14 детей усыновили, 107 устроили в замещающие семьи, ещё 11 вернулись к биологическим родителям.
Главная цель региональной политики — чтобы каждый ребёнок жил в любящей семье. Сейчас 90% сирот воспитываются в замещающих семьях. В регионе работают центры содействия семейному устройству, обновляется их материально-техническая база, привлекаются некоммерческие организации, объяснила зампред правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер.
В июне благодаря восстановлению матери в родительских правах домой к родителям вернулась воспитанница Центра «Надежда» Виктория. Её мать Марина пережила трудный период: были проблемы с деньгами, алкогольная зависимость. Но она нашла силы изменить жизнь — создала новую семью, родила второго ребёнка, регулярно навещала дочь в центре. Специалисты разработали для неё индивидуальную программу реабилитации, работали психологи и юристы. Ситуацию держала на контроле уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Ткаченко отметила, что восстановление в правах — долгий процесс, в данном случае он занял почти год. Теперь семью будут сопровождать и помогать ей на пути к стабильности.