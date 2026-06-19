Добровольно-принудительно? Когда нужно оставлять на «чай» в ресторанах

«В России бывают обязательные чаевые — это сервисный сбор. Обычно его включают в счёт, чаще всего для компаний от 8−10 человек. В этом случае официант полностью исключается из остального процесса, тратит больше времени и сил. При этом нагрузка возрастает не только на него, но и на кухню с баром, которые должны одновременно выдавать больше заказов, часто без увеличения штата персонала. В то же время другие официанты в зале обслуживают меньшие столы в обычном режиме и, как правило, получают хорошие чаевые, — пояснила perm.aif.ru Екатерина. — Включить сервисный сбор — это гуманно. При обычной нагрузке обязательные чаевые только расслабляют персонал. Зачем стараться, если и так всё включено. Но это сугубо моё личное мнение».