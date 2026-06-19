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Массовое ДТП случилось на Третьей продольной в Волгограде

По словам очевидцев, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, на месте происшествия собрались машины скорой помощи и полиции.

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Третьей продольной магистрали в Волгограде 19 июня.

По словам очевидцев, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, на месте происшествия собрались машины скорой помощи и полиции.

Предварительно местом происшествия стал участок у села Орловка Городищенского района. Возможно, причиной аварии стал сильный дождь.

«Я проезжала мимо, но была за рулём, не могла сделать снимки. Могу только сказать, что картина жуткая — микроавтобус смят, а у легкового автомобиля разбит перед», — рассказала читательница vlg.aif.ru.

Официальных сообщений от пресс-службы ГУ МВД пока не поступало.

Ранее на видео попало, как КамАЗ смял иномарку с молодежью на севере Волгограда.