Массовое ДТП случилось на Третьей продольной в Волгограде

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Третьей продольной магистрали в Волгограде 19 июня.
По словам очевидцев, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, на месте происшествия собрались машины скорой помощи и полиции.
Предварительно местом происшествия стал участок у села Орловка Городищенского района. Возможно, причиной аварии стал сильный дождь.
«Я проезжала мимо, но была за рулём, не могла сделать снимки. Могу только сказать, что картина жуткая — микроавтобус смят, а у легкового автомобиля разбит перед», — рассказала читательница vlg.aif.ru.
Официальных сообщений от пресс-службы ГУ МВД пока не поступало.
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