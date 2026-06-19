Так что 20 июня — день, чтобы раздать пароль от Wi-Fi соседу, у которого нет интернета, а потом выйти во двор и выдуть самый большой и переливающийся пузырь из всех, что вы когда-либо видели. И подумать: и то и другое — о связи. Только в одном случае мы соединяем серверы, а в другом — поколения. И оба могут сделать мир чуточку добрее. Главное — не забывать иногда выключать роутер и смотреть на пузыри. Без интернета они ничуть не хуже.