Губернатор Гусев посетил Россошанский район с рабочим визитом

«С компанией “ДОН-АГРО” подтвердили выполнение в полном объеме всех мероприятий. Продолжим работу по развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры и в следующем году. Заключили соглашение с Газпромбанком. Банк планирует направить на реализацию образовательных проектов в Россошанском районе 12 млн рублей», — рассказал губернатор.