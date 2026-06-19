Губернатор Гусев посетил Россошанский район с рабочим визитом

Губернатор Александр Гусев с зампредседателя Государственной Думы Алексеем Гордеевым посетил Россошанский район. О рабочей поездке глава региона рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
В селе Новая Калитва Александр Гусев и Алексей Гордеев возложили цветы к братской могиле советских воинов и почтили память защитников Отечества. Новая Калитва — населенный пункт воинской доблести. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, при освобождении села погибли свыше трех тысяч солдат и офицеров Красной армии.
Также глава региона посетил Троицкий храм, который был заново построен на месте собора, разрушенного в 1936 году.
В ходе визита было подписано четыре соглашения по дальнейшему развитию муниципалитета.
«С компанией “ДОН-АГРО” подтвердили выполнение в полном объеме всех мероприятий. Продолжим работу по развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры и в следующем году. Заключили соглашение с Газпромбанком. Банк планирует направить на реализацию образовательных проектов в Россошанском районе 12 млн рублей», — рассказал губернатор.
В рамках партнерства с компанией «Продимекс Агро» планируется направить 30 млн рублей на развитие территорий района.
С Россошанским ДРСУ № 1 предполагается сотрудничество в образовательной сфере. Компания планирует направить 5 млн рублей.
«Таким образом, общий объем внебюджетной поддержки, предусмотренный новыми соглашениями, составит не менее 47 млн рублей. Благодарю партнеров за ответственное отношение к территориям присутствия. Именно такое взаимодействие власти, муниципалитетов и бизнеса позволяет создавать комфортные условия для жизни людей», — подытожил глава региона.