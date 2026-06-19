Опора микроменеджмента и отказа от делегирования

Третий — хроническое выгорание как норма. Человек гордится тем, что его незаменимость признают все. Он не отдыхает, потому что в отпуске случится коллапс. Он не спит, потому что ему в голову приходит единственное решение проблемы. Он искренне не понимает, почему другие могут позволить себе отключить телефон после шести. При этом он не считает себя жертвой — он считает себя опорой. Именно это делает реверсивный синдром опаснее обычного. Прямого самозванца хотя бы мучает внутренний конфликт. Реверсивный часто доволен собой, пока не рухнет в больницу.