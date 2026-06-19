Во Дворце спорта «Юность» в Калининграде детям рассказали о безопасности в интернете

Участниками встречи стали 50 детей из лагерей дневного пребывания. Для них подготовили насыщенную программу. Представители «Движения Первых» провели игру-презентацию, чтобы доступно и увлекательно донести важную информацию. Ключевой частью стал просмотр профилактического фильма, после которого состоялась беседа с полицейскими — заместителем начальника УОДУУП и ПДН УМВД Светланой Осмоловской и действующим сотрудником Центра по противодействию экстремизму.