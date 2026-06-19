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Во Дворце спорта «Юность» в Калининграде детям рассказали о безопасности в интернете

19 июня в музее спорта Дворца спорта «Юность» прошло профилактическое мероприятие для детей.

Оно было направлено на профилактику экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних. Организаторами выступили отдел физкультуры и спорта администрации Калининграда, спортивная школа № 14 и Дворец спорта «Юность».

Участниками встречи стали 50 детей из лагерей дневного пребывания. Для них подготовили насыщенную программу. Представители «Движения Первых» провели игру-презентацию, чтобы доступно и увлекательно донести важную информацию. Ключевой частью стал просмотр профилактического фильма, после которого состоялась беседа с полицейскими — заместителем начальника УОДУУП и ПДН УМВД Светланой Осмоловской и действующим сотрудником Центра по противодействию экстремизму.

Специалисты предупредили детей о серьёзных опасностях в интернете. Они объяснили, как злоумышленники могут манипулировать подростками через соцсети и почему важно быть бдительными. Юные спортсмены активно участвовали в обсуждении, проявляя интерес к теме безопасности.

Профилактика экстремизма среди молодёжи — задача, которую решают не только в школах, но и в спортивных учреждениях. Такие встречи помогают подросткам понимать риски и принимать осознанные решения.

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