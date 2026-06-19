Отключение света 21 июня грозит лишь одному району Волгограда

Волгоградцев несмотря на выходной снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В воскресенье, 21 июня 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь одного района областного центра. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Красноармейском.