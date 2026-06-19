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Под Волгоградом 51 работника МУПа держали на «голодном пайке»

В Волгоградской области 51 работнику МУП «ЖКХ Среднеахтубинского района» выплатили долги по.

В Волгоградской области 51 работнику МУП «ЖКХ Среднеахтубинского района» выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры.

Муниципальное унитарное предприятие задолжало своим работникам за апрель текущего года более 1 миллиона рублей. Люди не могли получить заработанное и вынуждены были обратиться за защитой своих прав.

Как уточнила старший помощник прокуратуры области Оксана Черединина, в отношении руководителя предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). За содеянное должностному лицу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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