Белорус заплатил 30 000 рублей из-за кредита, которого не было

Изначально минчанину позвонил якобы сотрудник домофонной службы, сказал, что ему нужно заменить чип и выманил код из СМС. После ему уже перезвонил будто бы представитель мобильного оператора, который убедил минчанина, что на его имя оформили кредит, который нужно срочно погасить.