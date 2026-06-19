Белорус заплатил 30 000 рублей из-за кредита, которого не было

Житель Минска потерял 30 тысяч белорусских рублей из-за несуществующего кредита, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, 51 летний водитель заявил в милицию о том, что он стал жертвой мошенников.
Изначально минчанину позвонил якобы сотрудник домофонной службы, сказал, что ему нужно заменить чип и выманил код из СМС. После ему уже перезвонил будто бы представитель мобильного оператора, который убедил минчанина, что на его имя оформили кредит, который нужно срочно погасить.
Потом уже потерпевшего «обрабатывали» лжесотрудники КГК и Нацбанка, которые его запугивали и угрожали. Испугавшись угроз, минчанин оформил в банке реальный кредит на 30 тысяч рублей. А затем передал на улице деньги мнимому курьеру Нацбанка.
— Проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.
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