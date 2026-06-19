Резервные дни основного периода сдачи ГИА стартуют с 22 июня

Резервные дни основного периода сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) стартуют с понедельника, 22 июня, об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
В этот период пройдут испытания участники, которые по уважительной причине не смогли сдать или завершить экзамен в основной день.
«Этими резервными днями не могут воспользоваться те, кто был удален за шпаргалку или телефон», — подчеркнул министр Пучков.
Напомним, 144 нижегородских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.