Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резервные дни основного периода сдачи ГИА стартуют с 22 июня

Ими не смогут воспользоваться те, кто был удален за шпаргалку или телефон.

Резервные дни основного периода сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) стартуют с понедельника, 22 июня, об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

В этот период пройдут испытания участники, которые по уважительной причине не смогли сдать или завершить экзамен в основной день.

«Этими резервными днями не могут воспользоваться те, кто был удален за шпаргалку или телефон», — подчеркнул министр Пучков.

Напомним, 144 нижегородских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.