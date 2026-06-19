За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара

В Пермском крае за минувшие сутки пожарные ликвидировали четыре возгорания. Все происшествия обошлись без пострадавших и погибших.
Очаги пожаров были зафиксированы в разных территориях региона: по одному случаю произошло в Чернушинском, Верещагинском, Соликамском и Кизеловском округах.
Чтобы снизить риск новых возгораний, сотрудники МЧС вместе с добровольцами провели профилактические мероприятия. В работе участвовали 296 групп, всего 720 человек.
Специалисты обошли 3618 жилых домов и прилегающих участков, провели инструктаж по пожарной безопасности для 5589 жителей. Также они раздали 4286 памяток и листовок с правилами поведения при пожаре.
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