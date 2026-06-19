В Перми арестовали подростков, напавших с цепями на двух мужчин

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о нападении в Свердловском районе Перми группы подростков, вооруженных предметами, похожими на металлический прут и цепи, на двух пермяков. Мужчинам потом потребовалась помощь медиков. Пресс-служба СУСК по региону сообщила, что после инцидента возбуждено дело, а подростки отправлены в изолятор временного содержания.