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В Перми арестовали подростков, напавших с цепями на двух мужчин

В Перми напавшим на двух мужчин подросткам избрали домашний арест.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 июн — РИА Новости. Двум подросткам, которые с цепями и прутьями напали на двух мужчин в Перми, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о нападении в Свердловском районе Перми группы подростков, вооруженных предметами, похожими на металлический прут и цепи, на двух пермяков. Мужчинам потом потребовалась помощь медиков. Пресс-служба СУСК по региону сообщила, что после инцидента возбуждено дело, а подростки отправлены в изолятор временного содержания.

«Подросткам, обвиняемым в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия», — рассказали в ведомстве.