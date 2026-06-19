Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на ближайшие выходные отменили автобусные маршруты до ТК «Садовод»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Автобусные маршруты до ТК «Садовод» в Москве на 20 и 21 июня отменены. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: Freepik

«20 и 21 июня не будут работать маршруты до ТК “Садовод” — торговый комплекс не будет работать в эти дни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о маршрутах № 436, с694, с711, 739а, 739 В, 739к, с744, с768, с867.