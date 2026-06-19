В Москве на ближайшие выходные отменили автобусные маршруты до ТК «Садовод»

«20 и 21 июня не будут работать маршруты до ТК “Садовод” — торговый комплекс не будет работать в эти дни», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о маршрутах № 436, с694, с711, 739а, 739 В, 739к, с744, с768, с867.
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Автобусные маршруты до ТК «Садовод» в Москве на 20 и 21 июня отменены. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
«20 и 21 июня не будут работать маршруты до ТК “Садовод” — торговый комплекс не будет работать в эти дни», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о маршрутах № 436, с694, с711, 739а, 739 В, 739к, с744, с768, с867.