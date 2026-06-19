В прокуратуре Калининградской области прошёл Слёт молодых специалистов

В прокуратуре Калининградской области состоялся Слёт молодых специалистов. Мероприятие открыл прокурор области Максим Попов. Он подчеркнул, что слёт помогает сплотить молодых работников, укрепить их взаимодействие с опытными коллегами и сформировать профессиональные качества, необходимые для службы. В ходе встречи молодые специалисты, успешно прошедшие первую аттестацию, в торжественной…