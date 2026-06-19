В прокуратуре Калининградской области прошёл Слёт молодых специалистов

В прокуратуре Калининградской области состоялся Слёт молодых специалистов. Мероприятие открыл прокурор области Максим Попов. Он подчеркнул, что слёт помогает сплотить молодых работников, укрепить их взаимодействие с опытными коллегами и сформировать профессиональные качества, необходимые для службы.
В ходе встречи молодые специалисты, успешно прошедшие первую аттестацию, в торжественной обстановке приняли Присягу прокурора. Старшие коллеги поделились с ними опытом и обратили внимание на сложные вопросы, которые возникают в надзорной деятельности.
Завершился слёт церемонией возложения цветов к памятному знаку «Работникам прокуратуры Калининградской области, посвятившим жизнь служению закону».
Такие мероприятия важны для преемственности поколений в органах прокуратуры. Они помогают воспитывать патриотизм у нового корпуса прокурорских работников и формируют у них готовность вносить вклад в развитие надзорного ведомства.