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Посмотрите, как преображается проспект 60-летия Октября в Хабаровске

Ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске выходит на финиш. Последний участок длиной 1,8 километра — от переулка Гаражного до улицы Большой — обновляют в ускоренном режиме без выходных. Подрядчики меняют основание дороги, укладывают два слоя асфальта, устанавливают новые бордюры и остановки, ремонтируют тротуары.

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Ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске выходит на финиш. Последний участок длиной 1,8 километра — от переулка Гаражного до улицы Большой — обновляют в ускоренном режиме без выходных. Подрядчики меняют основание дороги, укладывают два слоя асфальта, устанавливают новые бордюры и остановки, ремонтируют тротуары.

Сейчас выполнено около 60% работ, движение не перекрывается. Завершить ремонт планируют до конца августа — к началу учебного года. Смотрим, как идут ремонтные работы на проспекте 60-летия Октября.