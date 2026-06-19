Посмотрите, как преображается проспект 60-летия Октября в Хабаровске

Ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске выходит на финиш. Последний участок длиной 1,8 километра — от переулка Гаражного до улицы Большой — обновляют в ускоренном режиме без выходных. Подрядчики меняют основание дороги, укладывают два слоя асфальта, устанавливают новые бордюры и остановки, ремонтируют тротуары.