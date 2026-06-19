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В Калининграде школьница на электросамокате сбила женщину и уехала

Девочку нашли, пострадавшая в больнице.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде школьница на электросамокате сбила женщину и уехала с места аварии. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 19 июня, около 14:14 на пересечении Громовой и Интернациональной. Электросамокатом управляла девочка 2009 года рождения. Школьница сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой зебре.

«С места происшествия водитель электросамоката скрылась. Впоследствии разыскана», — добавили в ГАИ.

Сбитая женщина получила травмы, её увезли в больницу. На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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