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Беспилотная опасность продлилась 19 июня в Воронежской области 14 часов

Угрозу атаки дронов отменили в 16 часов дня.

Источник: Комсомольская правда

14 часов провела Воронежская область в зоне беспилотной опасности 19 июня. Отбой угрозы дали в 16 часов дня.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в течение ночи и утра несколько раз выли сирены в Воронеже и других райцентрах региона. Как сообщал губернатор Александр Гусев, сбили 13 вражеских дронов. В результате падения фрагментов уничтоженных БПЛА повреждены частный дом, хозпостройки и грузовик.

Но девятиклассникам удалось сдать ОГЭ, экзамен не стали прерывать (как 16 июня), просто на пунктах сдачи усилили меры безопасности.

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