Беспилотная опасность продлилась 19 июня в Воронежской области 14 часов

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в течение ночи и утра несколько раз выли сирены в Воронеже и других райцентрах региона. Как сообщал губернатор Александр Гусев, сбили 13 вражеских дронов. В результате падения фрагментов уничтоженных БПЛА повреждены частный дом, хозпостройки и грузовик.