Беспилотная опасность продлилась 19 июня в Воронежской области 14 часов

14 часов провела Воронежская область в зоне беспилотной опасности 19 июня. Отбой угрозы дали в 16 часов дня.
Но девятиклассникам удалось сдать ОГЭ, экзамен не стали прерывать (как 16 июня), просто на пунктах сдачи усилили меры безопасности.
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