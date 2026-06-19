В Казани стартовали скачки по случаю Сабантуя

«Скачки на Казанском ипподроме — это традиционный праздник, о котором знают уже многие конники и жители города. Мы видим большой интерес к этому мероприятию, в каждой скачке принимают участие более десяти всадников. К нам приехали спортсмены из разных регионов. Традиционно мы показываем эту культуру огромному количеству людей», — рассказал «Татар-информу» директор ипподрома Гияз Идиятуллин.
Он напомнил, что последние масштабные скачки, прошедшие на Казанском ипподроме, были организованы во время «КазаньФорума» — тогда их посетили множество высоких гостей, в том числе международного уровня.
Первую скачку выиграл мастер-жокей Айрат Ишназаров из Казани вместе с лошадью по имени Марий Эль.
«Мы очень долго готовились и ждали этой победы. Марий Эль сейчас лучшая кобыла, которая даст фору даже многим жеребцам. Конечно, в дождливую погоду сложнее, особенно смещаться с дальнего бокса, однако площадка хорошая», — поделился впечатлениями победитель.