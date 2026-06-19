В Казани стартовали скачки по случаю Сабантуя

«Скачки на Казанском ипподроме — это традиционный праздник, о котором знают уже многие конники и жители города. Мы видим большой интерес к этому мероприятию, в каждой скачке принимают участие более десяти всадников. К нам приехали спортсмены из разных регионов. Традиционно мы показываем эту культуру огромному количеству людей», — рассказал «Татар-информу» директор ипподрома Гияз Идиятуллин.