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В Казани стартовали скачки по случаю Сабантуя

На Казанском ипподроме стартовали скачки, приуроченные к Сабантую, который будет отмечаться в Казани завтра, 20 июня. В них примут участие более 200 лошадей и жокеи из разных регионов России.

«Скачки на Казанском ипподроме — это традиционный праздник, о котором знают уже многие конники и жители города. Мы видим большой интерес к этому мероприятию, в каждой скачке принимают участие более десяти всадников. К нам приехали спортсмены из разных регионов. Традиционно мы показываем эту культуру огромному количеству людей», — рассказал «Татар-информу» директор ипподрома Гияз Идиятуллин.

Он напомнил, что последние масштабные скачки, прошедшие на Казанском ипподроме, были организованы во время «КазаньФорума» — тогда их посетили множество высоких гостей, в том числе международного уровня.

Первую скачку выиграл мастер-жокей Айрат Ишназаров из Казани вместе с лошадью по имени Марий Эль.

«Мы очень долго готовились и ждали этой победы. Марий Эль сейчас лучшая кобыла, которая даст фору даже многим жеребцам. Конечно, в дождливую погоду сложнее, особенно смещаться с дальнего бокса, однако площадка хорошая», — поделился впечатлениями победитель.