В Черняховске Калининградской области открыли отель в здании XIX века

Новый бутик-отель «Франц Лефорт» открыли в Черняховске Калининградской области в здании бывшей окружной больницы конца XIX века, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объект культурного наследия восстановлен и приспособлен под гостиничный бизнес благодаря программе, реализованной в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Краснокирпичное здание бывшей окружной больницы было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. В 2022 году здание включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения и тогда же его решили восстановить.
«По условиям программы инвестор должен запустить хозяйственную деятельность в течение пяти лет, инвестор этого объекта сделал это раньше установленного срока. Отель уже принимает первых туристов, появились новые рабочие места, что положительно сказывается на развитии востока области», — отметил директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.
В ходе работ специалисты восстановили исторические конструкции, отреставрировали лестницы, двери и элементы входной группы, а также адаптировали внутренние пространства под современный гостиничный комплекс.
«Именно благодаря льготному финансированию у нас появилась возможность восстановить этот объект и приспособить его под гостиницу. Для нас было важно не просто реконструировать здание, а оставить его исторический облик. Практически все предметы охраны удалось сохранить в первоначальном виде. Своды потолков остались такими же, какими были в 1894 году, отреставрированы исторические двери, входная группа, лестницы и поручни. Даже плитка при входе сохранилась оригинальной, ее только очистили», — рассказал генеральный директор компании-инвестора Евгений Смирнов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.