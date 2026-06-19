В Черняховске Калининградской области открыли отель в здании XIX века

«Именно благодаря льготному финансированию у нас появилась возможность восстановить этот объект и приспособить его под гостиницу. Для нас было важно не просто реконструировать здание, а оставить его исторический облик. Практически все предметы охраны удалось сохранить в первоначальном виде. Своды потолков остались такими же, какими были в 1894 году, отреставрированы исторические двери, входная группа, лестницы и поручни. Даже плитка при входе сохранилась оригинальной, ее только очистили», — рассказал генеральный директор компании-инвестора Евгений Смирнов.