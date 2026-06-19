На улицах Калининграда начали высаживать летние цветы

Специалисты высаживают на 50 клумбах агератум, цинерарию, петунию, герань, колеус, бальзамин и другие цветы. Всего подготовили более семи видов растений. Цветники оформляют на Гвардейском и Московском проспектах, проспекте Мира, в сквере имени Тельмана, на улицах Карла Маркса, Житомирской, Гаражной, аллее Смелых, на кольце на Борзова, на Советском проспекте, на площади Василевского, проспекте Калинина, Верхнем озере, в сквере на Киевской и в других местах.