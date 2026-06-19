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На улицах Калининграда начали высаживать летние цветы

На клумбах появились петунии, герани, колеусы, бальзамины и другие растения.

На улицах Калининграда начали высаживать летние цветы. Об этом написала глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Специалисты высаживают на 50 клумбах агератум, цинерарию, петунию, герань, колеус, бальзамин и другие цветы. Всего подготовили более семи видов растений. Цветники оформляют на Гвардейском и Московском проспектах, проспекте Мира, в сквере имени Тельмана, на улицах Карла Маркса, Житомирской, Гаражной, аллее Смелых, на кольце на Борзова, на Советском проспекте, на площади Василевского, проспекте Калинина, Верхнем озере, в сквере на Киевской и в других местах.

"Многие уже отметили яркую клумбу-маяк у библиотеки имени Чехова — её высадили в честь 80-летия Калининградской области. У Театра эстрады тоже расцвела особенная композиция в честь знаменательной даты№, — отметила Дятлова. По её словам, тематические клумбы появятся и на кольце в районе улиц Донского и Колоскова, а также на Московском проспекте.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.

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