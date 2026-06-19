В Воронеже приняли резолюцию о недопустимости Третьей мировой войны

Центральным мероприятием «Антициклона» стало пленарное заседание с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Александра Гусева, а также иностранных журналистов. С приветственным словом к участникам обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Воронеж — город, который исторически связан с развитием российской дипломатии и международных отношений. Мария Захарова подчеркнула, что такие площадки, как «Антициклон», формируются на основе человеческого доверия, без которого невозможны межгосударственные договоренности.