В Воронеже участники III Международного общественно-политического форума «Антициклон-2026» (18+) приняли международную резолюцию о недопустимости провокаций по развязыванию Третьей мировой войны. Документ опубликуют в российских СМИ и на медиаресурсах в Болгарии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Киргизии и других странах. Событие прошло в четверг, 18 июня, под лозунгами «Развеем тучи взаимного недоверия!» и «Растопим политический лед планеты вместе!». Организатором форума выступил медиахолдинг РИА «Воронеж» при поддержке правительства Воронежской области и организационной поддержке министерства внутренней политики.
Центральным мероприятием «Антициклона» стало пленарное заседание с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Александра Гусева, а также иностранных журналистов. С приветственным словом к участникам обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Воронеж — город, который исторически связан с развитием российской дипломатии и международных отношений. Мария Захарова подчеркнула, что такие площадки, как «Антициклон», формируются на основе человеческого доверия, без которого невозможны межгосударственные договоренности.
Начальник международного отдела РИА «Воронеж» Сергей Агапов отметил, что, несмотря на сложную международно‑политическую обстановку, форум прошел на высоком уровне: в Россию прибыли представители европейских государств. Он также сообщил, что приглашение к дальнейшему взаимодействию прислал принц Лео фон Гогенберг из династии Габсбургов.
— Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила вклад правительства Воронежской области и медиахолдинга РИА «Воронеж» в развитие народной дипломатии. Успех форума стал возможен благодаря слаженной работе команды медиахолдинга во главе с Натальей Филь. Представители РИА «Воронеж» всегда стремились к открытому диалогу с коллегами из других стран, — отметил Сергей Агапов.
На политологической секции форума спикеры из Австрии, Великобритании, Германии, Молдавии, Армении и России обсудили возможности развития своих стран в условиях международных противоречий и поиска нового мирового равновесия. Так, глава Венского аристократического клуба традиционалистов Рональд Шварцер рассказал, что исторически самая стабильная геополитическая ситуация в мире существовала при пентархии (название любого правительства, в котором власть разделена между пятью силами. — Прим. ред.). Доклад регионального политика из Баварии, представителя партии «Альтернатива для Германии» Кристиана Энгеля был посвящен борьбе его партии за свободу в Германии.
На медиасекции форума зарубежные эксперты рассказали о поддержке русскоязычных СМИ в своих странах, о том, как зарубежная пресса борется за право объективно освещать события о России и мире в целом, а также о политике Запада по отношению к нашему государству.