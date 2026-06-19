В Комсомольске-на-Амуре в июне состоится фестиваль казачьей культуры

Четвертый открытый фестиваль казачьей культуры «Казачья воля» пройдет 20 июня в парке им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в городской администрации. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В фестивале примут участие творческие самодеятельные коллективы города и других муниципальных образований края. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу культуры и быта казаков. Программа мероприятия будет включать выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства, концерт казачьих коллективов, мастер-классы, игры, полевую кухню и многое другое. Главной целью фестиваля является возрождение и развитие духовно-культурных основ и семейных традиций дальневосточного казачества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.