Алексей Беспрозванных принял участие в заседании расширенной коллегии Минфина РФ

«От того, насколько устойчивы региональные бюджеты, во многом зависит не только решение задач, которые ставит перед нами президент с точки зрения достижения национальных целей развития, но и решения, которые мы принимаем по денежно-кредитной и экономической политике, поскольку значительная часть задач реализуется именно в субъектах Российской Федерации», — сказал он, а главными приоритетами расходной части бюджета назвал выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности и безопасности страны, а также обеспечение национальных целей развития, в том числе национальных проектов в части технологического лидерства. Все это должно быть скоординировано с регионами, а ситуация с исполнением региональных бюджетов сегодня устойчива.