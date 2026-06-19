Как изменился статус в России: опрос ВЦИОМ о главных ценностях

Восприятие статуса различается в зависимости от возраста и места проживания. Молодежь чаще всего видит символы успеха в возможности приобрести недвижимость — будь то квартира, загородный дом или даже объект за рубежом. Для молодых людей это не просто цель, а фундамент для создания семьи и решения долгосрочных финансовых задач. Личный автомобиль тоже остаётся частью «кода престижа» для этой группы.