Как изменился статус в России: опрос ВЦИОМ о главных ценностях

Представления о престижной жизни в России заметно изменились: на смену демонстративному потреблению приходит прагматичный подход. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ 18 июня 2026 года.
Если в 2000‑е годы статус часто измеряли внешними атрибутами — заграничными отпусками, дорогими автомобилями, евроремонтом и брендовыми вещами, — то сегодня приоритеты сместились в сторону социальной защищенности и долгосрочных гарантий.
Ключевыми маркерами престижа россияне теперь называют качественное образование для детей и доступ к хорошей медицине. Эти факторы даже опережают по значимости личную недвижимость. При этом изменилось и отношение к жилью: раньше престиж связывали с его уровнем и роскошью, а сейчас — с самой возможностью обзавестись собственными квадратными метрами.
Восприятие статуса различается в зависимости от возраста и места проживания. Молодежь чаще всего видит символы успеха в возможности приобрести недвижимость — будь то квартира, загородный дом или даже объект за рубежом. Для молодых людей это не просто цель, а фундамент для создания семьи и решения долгосрочных финансовых задач. Личный автомобиль тоже остаётся частью «кода престижа» для этой группы.
Старшее поколение делает акцент на социальных гарантиях: на первое место выходит образование детей, затем — качественная медицина и комфортное жильё.
В крупных городах представления о статусе шире: здесь престиж связывают ещё и с мобильностью, возможностями за границей, разнообразием досуга и расширением жизненного пространства. В малых населённых пунктах и на селе картина проще: успех чаще ассоциируют с тремя базовыми элементами — образованием, медициной и жильём.
По словам Яны Ширяевой, руководителя пресс‑службы ВЦИОМ, такая смена ориентиров отражает не только культурные, но и экономические изменения. Доступ к ключевым ресурсам — жилью, образованию, медицине — теперь воспринимается как главный признак устойчивого положения в обществе. Роскошь и показное богатство уже не дают ощущения надёжности, потому что не решают основных жизненных задач. Сегодня престиж — это прежде всего возможность обеспечить семье стабильность и перспективы.