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Результаты ЕГЭ 2026 по математике в Волгограде: 100 баллов набрали еще трое

Еще три выпускника Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Результаты ЕГЭ 2026 по профильной математике стали известны 19 июня. В Волгоградской области экзамен на 100 баллов написали ученики гимназии № 3 и лицея № 3 Волгограда, а также школы № 30 Волжского. Всего в регионе уже 56 стобалльных результатов в этом году. Две выпускницы набрали по 200 баллов, сообщили в комитете образования и науки.

— Максимальный результат сразу по двум предметам (профильная математика и русский язык) получила ученица лицея № 3. Ранее 200 баллов за русский язык и литературу заработала выпускница гимназии № 1, — рассказали в облкомобразования.

9,6 тысячи волгоградских выпускников сдают ЕГЭ 2026 в плановом режиме. Экзамены у ребят продлятся до 9 июля. С 22 июня начнутся резервные дни для тех, у кого два экзамена выпали на один день или перенесся по другой уважительной причине. А в президентские дни 8 и 9 июля выпускники смогут улучшить результат по одному из предметов. Засчитают при этом только пересдачу, даже если балл выйдет меньше, чем в первый раз.