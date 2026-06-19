Результаты ЕГЭ 2026 по математике в Волгограде: 100 баллов набрали еще трое

9,6 тысячи волгоградских выпускников сдают ЕГЭ 2026 в плановом режиме. Экзамены у ребят продлятся до 9 июля. С 22 июня начнутся резервные дни для тех, у кого два экзамена выпали на один день или перенесся по другой уважительной причине. А в президентские дни 8 и 9 июля выпускники смогут улучшить результат по одному из предметов. Засчитают при этом только пересдачу, даже если балл выйдет меньше, чем в первый раз.