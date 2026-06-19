До 18 выросло количество камышан, зараженных сальмонеллой в «ЕвроАзии»

— Управление проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза у граждан употреблявших в пищу продукцию (роллы, суши, салаты), приготовленную в кафе «ЕвроАзия» индивидуального предпринимателя Ким С. В. При проведении расследования установлено, что ИП Ким С. В. при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно — эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов. В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, — цитата из сообщения.