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До 18 выросло количество камышан, зараженных сальмонеллой в «ЕвроАзии»

Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества зараженных сальмонеллой жителей города Камышина Волгоградской области. Как сообщается.

Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества зараженных сальмонеллой жителей города Камышина Волгоградской области. Как сообщается в ответе территориального управления РПН на запрос ИА «Высота 102», официально диагноз подтвердился уже у 18 человек, обратившихся за врачебной помощью.

Всего по данным волгоградского РПН, в больницу с жалобами на характерные признаки отравления после употребления роллов и салатов, приготовленных в кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской Камышина, обратилось 33 человека. В настоящее время специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, — говорится в ответе на редакционный запрос.

— Управление проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза у граждан употреблявших в пищу продукцию (роллы, суши, салаты), приготовленную в кафе «ЕвроАзия» индивидуального предпринимателя Ким С. В. При проведении расследования установлено, что ИП Ким С. В. при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно — эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов. В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, — цитата из сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что кафе, в котором производились продукты без соблюдения санитарных требований, было закрыто специалистами РПН еще 11 июня — вскоре после первых обращений жителей Камышина за помощью медиков. Накануне постановлением Камышинского городского суда предприниматель Ким С. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В качестве наказания кафе «ЕвроАзия» закрыто на 60 суток.

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