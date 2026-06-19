В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону сняли режим ЧС

В Таганроге горящие фрагменты БПЛА повредили гараж в частном домовладении; открытого горения зафиксировано не было. В селе Чалтырь Мясниковского района пострадала кровля нескольких частных домов, было повреждено остекление и загорелось дерево — возгорание оперативно локализовали. В Юго-Восточной промзоне того же района в результате падения ракеты вспыхнули складские помещения, произошло частичное обрушение одного из строений; огонь удалось сдержать. В ростовском переулке Аэроклубовском обломки беспилотника повредили остекление и газовую трубу в жилых домах, загорелся грузовой автомобиль и дерево — все возгорания были локализованы. В Первомайском районе города обломки БПЛА спровоцировали пожар в четырехэтажном административном здании. В Батайске на улице Социалистической пострадали кровля и окна хозяйственной постройки.