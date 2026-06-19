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На Дону мужчина лишился 1,6 млн рублей из-за девушки с сайта знакомств

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Тридцатисемилетний житель Новочеркасска познакомился с девушкой в интернете. Переписка быстро перешла в мессенджер, где новая знакомая предложила ему легкий заработок на биржевых торгах. Для убедительности она познакомила его с якобы финансовым аналитиком и дала ссылку на торговую платформу. Доверяя виртуальным друзьям, мужчина целый месяц переводил деньги через электронные кошельки и по QR-кодам. Псевдо-кураторы объясняли это необходимостью конвертации рублей в валюту. Когда новочеркасец решил вывести первую прибыль, его заблокировали, а «помощники» перестали выходить на связь. Осознав обман, потерпевший насчитал убыток более чем в полтора миллиона рублей и обратился к правоохранителям. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают дончанам: любые обещания быстрой наживы в сети — это всегда ловушка аферистов.