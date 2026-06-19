В Ростовской области начали чаще находить восточную плодожорку

В ЮФУ журналисту «КП — Ростов-на-Дону» дополнительно рассказали, что заявления об «угрозе плодожорки для урожая» часто не совсем верны, так как многие подобные насекомые не являются инвазивными и живут в регионе постоянно. В целом, подчеркивают ученые, вредоносность восточной плодожорки в Ростовской области требует изучения, а динамика распространения — постоянного мониторинга.