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Названы водоемы, пригодные для купания этим летом

С собой на отдых следует взять головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области провели лабораторное исследование качества воды в водоемах. О пригодных для купания рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям выявили на озерах:

ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район);

Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);

Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);

Лунское (Сормовский район);

Пестичное (Сормовский район);

Верхнее (г. Семенов);

"У Крутой горы (г. Богородск);

Юрасовское (г.о.г. Бор);

Святое, поселок Пушкино (г. Дзержинск);

Больничное (Канавинский район).

Также этим летом отдохнуть можно на берегу рек:

Санохта (г. Семенов);

Теша (г. Арзамас);

Белая (г. Городец).

И провести выходные у пруда:

«408 км» (г. Арзамас);

Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).

Нижегородцам напоминают о том, что при выборе места отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа. Кроме того, рядом с ним должны быть общественные туалеты.

С собой следует взять головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как правильно начинать купальный сезон.

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