Названы водоемы, пригодные для купания этим летом

В Нижегородской области провели лабораторное исследование качества воды в водоемах. О пригодных для купания рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Так, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям выявили на озерах:
ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район);
Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);
Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);
Лунское (Сормовский район);
Пестичное (Сормовский район);
Верхнее (г. Семенов);
"У Крутой горы (г. Богородск);
Юрасовское (г.о.г. Бор);
Святое, поселок Пушкино (г. Дзержинск);
Больничное (Канавинский район).
Также этим летом отдохнуть можно на берегу рек:
Санохта (г. Семенов);
Теша (г. Арзамас);
Белая (г. Городец).
И провести выходные у пруда:
«408 км» (г. Арзамас);
Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).
Нижегородцам напоминают о том, что при выборе места отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа. Кроме того, рядом с ним должны быть общественные туалеты.
С собой следует взять головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как правильно начинать купальный сезон.