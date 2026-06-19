В Ростовской области четыре выпускника получили 200 баллов на ЕГЭ

Динамика высоких результатов в целом по области демонстрирует заметный рост. По словам господина Фатеева, количество выпускников, преодолевших порог в 80 баллов хотя бы по одному из четырех проверенных предметов, увеличилось до 3423 человек против 2655 годом ранее — прирост составил 29 участников. «Радует, что высокие результаты дети получают не только в городских, но и в сельских школах», — отметил вице-губернатор.