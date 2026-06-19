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Учёные назвали два качества, которые помогают парам сохранять гармонию десятилетиями

Важную роль играет далеко не сходство характеров.

Источник: Клопс.ru

Исследователи из Канады и Нидерландов выяснили, что долгосрочные отношения держатся не на сходстве характеров, а на совпадении ценностей и любознательности партнёров. Об этом пишет Science Direct.

Для исследования проанализировали данные 451 супружеской пары из Нидерландов, которые прожили вместе в среднем 28 лет. Мужчины и женщины проходили подробные личностные опросники: сначала описывали собственные черты характера, затем — особенности своих супругов. Партнёров оценивали по шести параметрам, среди них эмоциональная восприимчивость, добросовестность и социальная смелость.

Результаты оказались неожиданными. Наиболее благополучные пары совпадали лишь в двух качествах — моральных ценностях и уровне любознательности. Во всех остальных аспектах сходства почти не было.

Интересно, что супруги с большим «семейным стажем» гораздо точнее описывали характеры друг друга. При этом даже через десятилетия совместной жизни партнёрам сложнее всего оценивать этические черты — искренность и скромность.

Учёные отмечают, что исследование ограничено выборкой из одной страны. В других культурах факторы долгосрочной гармонии могут выглядеть иначе.

Учёные опровергли стереотип о том, что люди старше 60-ти теряют интерес к сексуальной жизни.

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