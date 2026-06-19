Строительство нового футбольного манежа в Челябинске завершилось

Ростехнадзор одобрил введение в эксплуатацию нового крутого футбольного манежа на Университетской набережной в Челябинске. После проверки ведомство выдало заключение о его соответствии проектным требованиям.
— Работы завершены, нарушений не выявлено, — сообщили в Уральском управлении Ростехнадзора.
Крытый манеж оборудован всем необходимым: футбольным полем, беговой дорожкой, спортплощадками, раздевалками, душевыми, тренажерным залом и даже помещением для допинг-контроля. Трибуны будут рассчитаны на 3100 зрителей.
Напомним, манеж начали строить в 2023 году, а сдать планировали в 2025 году.