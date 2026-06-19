Вагоны поезда Тамбов — Москва украсили изображения туробъектов региона

Вагоны фирменного поезда Тамбов — Москва № 31/32 оформили в едином стиле, разместив информацию о ключевых культурных и природных точках Тамбовской области, сообщили в правительстве региона. Это стало частью работы по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», который направлен на развитие внутреннего туризма.
«В новой концепции — купейные вагоны и вагоны повышенной комфортности. Каждый рейс как прогрев к будущим поездкам. Проект реализован в рамках инициативы “Забрендируй!” вместе с Приволжским филиалом Федеральной пассажирской компании. В прошлом году начали с двух вагонов и купе для маломобильных пассажиров, сейчас проект масштабируется», — отметил заместитель главы региона Николай Федосеенков.
Теперь в восьми обновленных купейных вагонах и двух вагонах повышенной комфортности путешественники смогут познакомиться с главными достопримечательностями региона. На иллюстрациях представлены популярные туристические объекты, обладающие исторической ценностью и привлекательностью для экскурсионных групп и туристов. Среди них — музейный комплекс «Усадьба Асеевых», музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка», природный заповедник «Воронинский», памятники С. В. Рахманинову, В. И. Агапкину, И. А. Шатрову, Тамбовская областная картинная галерея, Тамбовский областной краеведческий музей, музейно-выставочный центр Тамбовской области, арт-объект «Семья волков».
Напомним, что новые брендированные вагоны для фирменного поезда Тамбов — Москва презентовали в апреле прошлого года. Это стало результатом совместной работы правительства региона с Российскими железными дорогами (РЖД), Юго-Восточной железной дорогой (ЮВЖД) и Федеральной пассажирской компанией (ФПК).
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.