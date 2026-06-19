Вагоны поезда Тамбов — Москва украсили изображения туробъектов региона

Теперь в восьми обновленных купейных вагонах и двух вагонах повышенной комфортности путешественники смогут познакомиться с главными достопримечательностями региона. На иллюстрациях представлены популярные туристические объекты, обладающие исторической ценностью и привлекательностью для экскурсионных групп и туристов. Среди них — музейный комплекс «Усадьба Асеевых», музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка», природный заповедник «Воронинский», памятники С. В. Рахманинову, В. И. Агапкину, И. А. Шатрову, Тамбовская областная картинная галерея, Тамбовский областной краеведческий музей, музейно-выставочный центр Тамбовской области, арт-объект «Семья волков».