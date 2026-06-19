Убирает боль и помогает быстрее восстановиться: для чего воронежские онкологи используют блокаду

Во время лечения онкологические пациенты испытывают немало дискомфорта и боли. И это напрямую влияет на качество жизни, на физическое и психическое состояние больного. Так, до 60% пациенток после удаления опухоли молочной железы сталкиваются с постоянной послеоперационной болью, причем у каждой четвертой она носит умеренный или выраженный характер, что: