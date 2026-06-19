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Убирает боль и помогает быстрее восстановиться: для чего воронежские онкологи используют блокаду

Сотрудники воронежского онкоцентра применяют сложную методику обезболивания.

Источник: Комсомольская правда

Во время лечения онкологические пациенты испытывают немало дискомфорта и боли. И это напрямую влияет на качество жизни, на физическое и психическое состояние больного. Так, до 60% пациенток после удаления опухоли молочной железы сталкиваются с постоянной послеоперационной болью, причем у каждой четвертой она носит умеренный или выраженный характер, что:

— ухудшает самочувствие в раннем послеоперационном периоде;

— замедляет функциональное восстановление;

— повышает риск формирования хронического состояния — постмастэктомического болевого синдрома (ПМБС).

Однако, как рассказали специалисты Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, есть способ избежать вышеперечисленных последствий — миофасциальные блокады. Это высоко эффективная методика обезболивания во время операций по удалению злокачественных образований молочной железы.

Зачем нужна блокада?

Предотвращение, контроль и купирование боли в период от начала хирургического вмешательства до его завершения, а также в раннем послеоперационном периоде — важнейшая задача анестезиологов онкоцентра. В медучреждении ежегодно выполняется около 1500 радикальных операций на молочной железе, в том числе онкопластических.

Суть подхода — комплексное обезболивание с блокадой нервов. Благодаря этому пациенты не испытывают боль, а восстановление проходит комфортнее и эффективнее.

Как выполняют процедуру?

Процедуры делают под контролем УЗИ: так врачи точно видят, куда вводят иглу, — и это гарантирует безопасность. В качестве обезболивающего используют ропивакаин (дозировка подбирается индивидуально).

При необходимости врачи сочетают несколько видов блокад — сразу или с небольшим интервалом.

Какие блокады бывают?

— блокады грудных нервов (PECS);

— блокады передней зубчатой мышцы (SAPB);

— блокады мышц, выпрямляющих позвоночник (ESPB).

К сожалению, эта методика сложная и редко используется в медицинских учреждениях страны. Ежегодно специалисты Воронежского областного онкоцентра выполняют около 1 000 грудных блокад и до 2 500 миофасциальных блоков при разных онкологических операциях.

— Благодаря новым методам пациенты быстрее восстанавливаются, сокращают время реабилитации и получают лучший прогноз лечения, — отметили специалисты.