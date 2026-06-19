Устроивший ДТП сын нижегородского миллиардера отправлен в СИЗО до 23 июля

Сыну покойного нижегородского миллиардера 21-летнему Сергею Корнилову решено ужесточить меру пресечения по уголовному делу об агрессивном вождении (статья 267.1 УК РФ).
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Решение об изменении меры пресечения принял 19 июня Нижегородский районный суд областного центра. О заключении Корнилова под стражу в тот же день ходатайствовало Следственное управление городского УМВД, объяснив, что обвиняемый нарушал предыдущее решение о запрете определённых действий.
Главное управление МВД России по региону уточнило, что подследственного заключили в следственный изолятор до 23 июля 2026 года.
Напомним, история началась 20 мая, когда Корнилов устроил массовую аварию на Похвалинском съезде: будучи за рулём жёлтого кабриолета Mercedes Benz, он выехал на полосу встречного движения на крутом съезде и столкнулся с двумя машинами — Kia и Nissan. От медосвидетельствования отказался, его опьянение было очевидно инспектору ГАИ. В отношении Корнилова возбудили два уголовных дела: Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области — по статье 213 УК РФ «Хулиганство», а ГУ МВД по Нижегородской области — по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
По первому делу юноша отбыл 10 суток административного ареста и вышел. По второму делу суд как раз запретил ему определённые действия до 24 июля: нельзя выходить из дома ночью, пользоваться интернетом, бывать в заведениях, где разливают спиртное и так далее. Теперь ничего это он не сможет это делать, находясь в камере СИЗО. Какие именно запреты он нарушил, правоохранительные органы и суд не уточняет.
Корнилов также лишён автомобильных прав на год и 11 месяцев.