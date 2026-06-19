Устроивший ДТП сын нижегородского миллиардера отправлен в СИЗО до 23 июля

По первому делу юноша отбыл 10 суток административного ареста и вышел. По второму делу суд как раз запретил ему определённые действия до 24 июля: нельзя выходить из дома ночью, пользоваться интернетом, бывать в заведениях, где разливают спиртное и так далее. Теперь ничего это он не сможет это делать, находясь в камере СИЗО. Какие именно запреты он нарушил, правоохранительные органы и суд не уточняет.