Власти рассказали, когда появится очередная партия билетов на концерты к юбилею области

Выложить очередную партию билетов на концерты к 80-летию Калининградской области власти планируют на следующей неделе. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в прямом эфире ЦУР в пятницу, 19 июня.
«Что касается билетов, конечно же, мы будем выкладывать ещё дополнительно. Наша задача была вначале посмотреть, насколько будет высок интерес к этим мероприятиям, особенно 4−5 июля. И мы увидели, что интерес высокий, потому что за час разобрали первую партию билетов, а мы выкладывали по 8 000 билетов на каждый день. Всего на каждый день мы выдадим по 29 000 билетов. Просто больше мы выдать не можем по соображениям безопасности и по возможностям работы на “Ростех Арене”, — пояснил Ермак.
Он также отметил, что билеты планируют выкладывать «порциями» начиная со следующей недели.
Как стало известно ранее, концертной площадкой станет не только чаша «Ростех Арены», но и территория вокруг стадиона. Вечером 3 июля здесь выступят местные вокальные коллективы, в основном кавер-группы. Днем 4 и 5 июля — ансамбли из других субъектов Российской Федерации, также будут работать зоны со спортивными и семейными активностями, точки питания.
В самой чаше стадиона 4 июля выступят Родион Газманов, группа «Браво» и Олег Газманов, 5 июля — Burito, группа «5sta Family» и Zivert.
Попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. Оформить бесплатный билет на концерт можно только через официальных партнеров — онлайн-сервисы по продаже билетов.