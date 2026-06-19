Власти рассказали, когда появится очередная партия билетов на концерты к юбилею области

«Что касается билетов, конечно же, мы будем выкладывать ещё дополнительно. Наша задача была вначале посмотреть, насколько будет высок интерес к этим мероприятиям, особенно 4−5 июля. И мы увидели, что интерес высокий, потому что за час разобрали первую партию билетов, а мы выкладывали по 8 000 билетов на каждый день. Всего на каждый день мы выдадим по 29 000 билетов. Просто больше мы выдать не можем по соображениям безопасности и по возможностям работы на “Ростех Арене”, — пояснил Ермак.