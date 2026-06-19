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Белорус может сесть в тюрьму на пять лет за опасные растения на даче

Житель Гродно может сесть на пять лет за растения, которые выращивал на даче.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно мужчине грозит пять лет тюрьмы за то, что он выращивал опасные растения на даче. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Так, фигурантом уголовного дела стал 38-летний гродненец, который вырастил на даче опасное наркосодержащее растение. Оборудованное для выращивания помещение мужчина обустроил у себя в дачном доме.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома изъяли почти 100 граммов опасного наркотического средства и пять горшков с наркосодержащими растениями.

Подозреваемый сказал, что выращивал наркотические средства для себя. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Между тем белорус заплатил 30 000 рублей из-за кредита, которого не было.

А еще мы писали, что случилось на трассе М-1, где скульптура зубра стала пускать пар.